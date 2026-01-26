LPI-J: Pkw landet in Straßengraben

Jena (ots) - Am Montag gegen 2:00 Uhr in der Früh, fuhr ein 20-Jähriger mit seinem Wagen die Stadtrodaer Straße stadtauswärts. Der Fahrer verlor auf Höhe der Oberaue die Kontrolle über sein Auto und kam von der Straße ab. Er rammte einen Baum und kam danach zum Stehen. In dem Fahrzeug befanden sich zwei weitere Personen, diese wurden leicht verletzt und jeweils in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße musste für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Ein ...

mehr