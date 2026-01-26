LPI-J: Pkw landet in Straßengraben
Jena (ots)
Bad Klosterlausnitz: Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Auto von Bad Klosterlausnitz kommend in Richtung Autobahn A9. Die junge Frau kam von der Straße ab und landete im Straßengraben. Die Frau verletzte sich leicht und wurden durch die Feuerwehr erstversorgt und dann in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug wurde durch einen Abschleppdienst geborgen.
