LPI-J: Fahrkartenautomat gesprengt
Saale-Holzland-Kreis (ots)
In der Nacht von Sonntag auf Montag meldete ein 55-Jähriger einen gesprengten Fahrkartenautomaten am Bahnhof Camburg. Sofort eingesetzte Beamte der Landespolizei sicherten den Tatort. Die Bahnstrecke musste für ca. eine Stunde gesperrt werden um Trümmerteile von der Strecke zu holen. Die weiteren Einsatzmaßnahmen wurden dann durch die Bundespolizei übernommen. Der Wert des völlig zerstörten Automaten beläuft sich auf ca. 30.000 Euro.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell