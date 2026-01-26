PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Strafverfahren nach Fahrzeugpanne

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Streifenbeamte fuhren am Sonntagnachmittag durch Ottendorf. Dabei stellten die Beamten einen Kleintransporter fest. Bei diesem bestand offenbar ein Schaden, wodurch dieser nicht weiterfahren konnte. Die Beamten überprüften die Situation. Ein 53-Jähriger gab sich als Fahrer zu erkennen. Das Verhalten des Mannes ließ die Beamten misstrauisch werden. Sie führten einen Drogenvortest durch. Dieser reagierte auf Opiate. Bei einer anschließenden Durchsuchung des Mannes fanden die Polizisten weitere Drogen. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet und ein Strafverfahren wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
