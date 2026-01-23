PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Zwei Handwerkerfahrzeuge in Frankenstraße aufgebrochen

Bergisch Gladbach (ots)

Im Stadtteil Frankenforst haben Unbekannte zwischen Mittwochabend (21.01.) und Donnerstagmorgen zwei Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Dabei stahlen sie hochwertiges Werkzeug.

Beide Handwerkerzeuge waren am Mittwochabend (21.01.) in der Frankenstraße geparkt worden. Am nächsten Morgen bemerkten die Fahrer beider Fahrzeuge den Aufbruch und den Diebstahl. Aus beiden Fahrzeugen wurde hochwertiges Werkzeug in einem Gesamtwert im unteren fünfstelligen Bereich gestohlen.

Die Polizei nahm in beiden Fällen eine Strafanzeige auf und bittet um Zeugenhinweise.

Wer zwischen Mittwochabend, 18:30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 06:30 Uhr, verdächtige Beobachtungen in der Frankenstraße gemacht hat, meldet sich bitte beim Kriminalkommissariat 3 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

