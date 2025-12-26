FW Datteln: Feuerwehr Datteln bewältigt zwei Brandeinsätze in einer Nacht

Feuerwehr Datteln

Feuerwehr Datteln bewältigt zwei Brandeinsätze in einer Nacht

Datteln

In der Nacht vom 25. auf den 26. Dezember 2025 wurde die Feuerwehr Datteln innerhalb kurzer Zeit zu zwei Brandeinsätzen alarmiert.

Zunächst rückten die Einsatzkräfte gegen 01:00 Uhr zu einem Kaminbrand in der Dr.-Klausener-Straße im Ortsteil Ahsen aus. Neben der hauptamtlichen Wache war auch der Löschzug 4 aus Ahsen im Einsatz. Der betroffene Kamin wurde durch den zuständigen Bezirksschornsteinfeger gereinigt und anschließend kontrolliert.

Noch während dieser Einsatz lief, ging um 01:24 Uhr eine weitere Alarmierung ein. In der Westfalenstraße war es zu einem Kellerbrand in einem Wohnhaus gekommen. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatten alle Bewohner das Gebäude bereits unverletzt verlassen. Ursache des Brandes war ein Wäschetrockner im Keller, der durch die eingesetzten Löschzüge 2, 3 und 5 schnell abgelöscht und anschließend ins Freie gebracht wurde. Der Hausbesitzer hatte zuvor die Kellerabgangstür geschlossen, wodurch sich der Rauch nicht im Gebäude ausbreiten konnte. Das Wohnhaus blieb dadurch bewohnbar.

Beide Einsätze konnten parallel abgearbeitet werden. Möglich wurde dies durch eine neu geschaffene Führungsstruktur: Der B-Dienst übernahm die Einsatzleitung in Ahsen, während der A-Dienst den Einsatz in der Westfalenstraße führte und gleichzeitig für mögliche weitere Einsätze zur Verfügung stand.

Insgesamt waren rund 50 Einsatzkräfte der Feuerwehr Datteln im Einsatz. Unterstützt wurden sie durch eine Drehleiter der Feuerwehr Oer-Erkenschwick sowie den Rettungsdienst aus Waltrop. Verletzt wurde niemand. Die Einsätze konnten gegen 03:30 Uhr beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Datteln, übermittelt durch news aktuell