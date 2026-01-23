Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Verletzter Radfahrer erstattet Anzeige nach Verkehrsunfall

Odenthal (ots)

Am gestrigen Tag (22.10.) erschien ein Anzeigenerstatter bei der Polizeiwache in Bergisch Gladbach und berichtete über einen Verkehrsunfall, bei dem er verletzt worden ist. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin hatte sich nach dem Unfall entfernt.

Am frühen Morgen um 07:10 Uhr soll es nach den Schilderungen des 20-jährigen Mannes aus Odenthal auf der Altenberger-Dom-Straße in Höhe der Einmündung Im Schmittergarten zu einem Verkehrsunfall gekommen sein, bei dem er als Radfahrer verletzt wurde.

Eine circa 30- bis 40-jährige Frau in einem dunklen Pkw eines möglicherweise asiatischen Herstellers, mit dem abgelesenen Kennzeichenfragment GL-C, soll aus der Einmündung auf die bevorrechtigte Straße eingefahren sein. Sie soll dabei den aus ihrer Sicht von rechts kommenden Radfahrer übersehen haben, der auf dem dortigen Geh- / Radweg unterwegs war und es sei zu einer Kollision gekommen.

Der Radfahrer wurde bei der Kollision leicht verletzt. Die Pkw-Fahrerin entfernte sich jedoch, ohne sich weiter um den Radfahrer zu kümmern.

Das Verkehrskommissariat ermittelt nun wegen des Verdachts eines unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Fahrerin und mögliche Zeugen werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02202 205-0 an das Verkehrskommissariat der Polizei Rhein-Berg zu wenden. (ct)

