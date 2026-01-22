PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Leichlingen - Glasscheibe eines Wintergartens eingeschlagen

Leichlingen (ots)

Gestern Abend (21.01.) ist die Polizei wegen eines Einbruchs in ein Haus in die Straße Am Schraffenberg gerufen worden.

Im Abwesenheitszeitraum von 13:15 Uhr bis 18:50 Uhr haben bislang Unbekannte mit einem Stein die Glasscheibe zu einem Wintergarten eines Einfamilienhauses eingeschlagen. Es gelang ihnen anschließend durch das verursachte Loch zu greifen und eine Tür zu öffnen.

Im Inneren des Hauses durchsuchten die Täter offenbar Schränke und Schubladen und entwendeten nach ersten Erkenntnissen eine Girokarte und Schmuck.

Der Gesamtschaden beläuft sich schätzungsweise auf mehrere hundert Euro. Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen und eine Spurensicherung durch den Erkennungsdienst veranlasst.

Wer verdächtige Fahrzeuge oder Personen in Tatortnähe beobachtet hat, meldet sich bitte bei den Kolleginnen und Kollegen des Kriminalkommissariats 2 unter der Rufnummer 02202 205-0. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, PHK Tholl
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

