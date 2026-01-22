Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Wermelskirchen - Zeugin bemerkt stark alkoholisierten Supermarktkunden

Wermelskirchen (ots)

Gestern Nachmittag (21.01.), gegen 14:20 Uhr, bemerkte die aufmerksame Kundin eines Supermarktes im Brückenweg einen auffälligen Kunden, der gerade seinen Pkw der Marke Renault auf dem Kundenparkplatz abgestellt hatte.

Der Kunde ging ihren Angaben nach mit einem torkelnden Gang in den Supermarkt, wo er ihren Beobachtungen nach unter anderem Alkohol eingekauft hat.

Sie alarmierte die Polizei, als der Mann nach dem Einkauf in seinen Wagen stieg und los fuhr. Dabei konnte sie das Kennzeichen nennen und eine gute Personenbeschreibung abgeben.

Die Polizisten konnten den Fahrer, einen 56-jährigen Wermelskirchener, wenig später an seiner Wohnanschrift antreffen. Er räumte die Fahrt zum Supermarkt und zurück ein und machte auch während des Gesprächs mit den Polizisten einen stark alkoholisierten Eindruck. Er schwankte stark und musste sich mehrfach festhalten, um nicht zu stürzen.

Ein Atemalkoholvortest ergab rund 1,7 Promille.

Da ein Alkoholkonsum nach dem Vorfall nicht auszuschließen war, wurden ihm zur genauen Berechnung des Promillewertes in einer nahe gelegenen Arztpraxis zwei angeordnete Blutproben entnommen.

Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Weiterfahrt wurde ihm vorerst untersagt. Gegen den Mann wird nun wegen des Verdachts einer Verkehrsstraftat gemäß § 316 Strafgesetzbuch ermittelt. (ct)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell