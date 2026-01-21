Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Neunjähriges Kind angefahren und danach geflüchtet

Rösrath (ots)

Gestern Nachmittag (20.01.) hat eine Pkw-Fahrerin ein Kind an der Beienburger Straße erfasst. Das Kind wurde dabei leicht verletzt. Nachdem sich die unbekannte Fahrerin bei dem Kind nach dessen Gesundheitszustand erkundigt hatte, fuhr sie weiter.

Der neunjährige Junge war auf dem Weg von der Schule nach Hause. Gegen 15:15 Uhr wollte er vom Sandweg kommend die Beienburger Straße über eine verkehrsberuhigende Fußgängerüberquerungshilfe passieren. Dabei erfasste ihn ein Pkw, der aus Fahrtrichtung Stümpen kam, und er fiel zu Boden. Die Fahrerin des Pkw stieg aus und fragte den Jungen, wie es ihm geht. Er sagte, dass es ihm gut geht. Daraufhin stieg die Frau wieder in ihr Auto und fuhr weiter.

Laut Aussage des Jungen war der Pkw klein und schwarz. Bei dem Pkw könnte es sich um einen Mini, um einen Fiat 500 oder um einen vergleichbar aussehenden Pkw gehandelt haben. Die Fahrerin hatte rote Haare und trug einen dünne braune Wolljacke. Im Pkw der Frau saß ein Kind.

Außerdem soll eine weitere Pkw-Fahrerin ausgestiegen sein und sich bei dem Jungen erkundigt haben. Auch sie fuhr danach weiter.

Der Junge ging danach selbstständig nach Hause und erzählte seiner Mutter von dem Unfall. Die Mutter informierte daraufhin die Polizei.

Es wurde eine Strafanzeige aufgenommen. Gegen die unbekannte Fahrerin wird wegen fahrlässiger Körperverletzung und unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Zudem wird auch die Fahrerin des Pkw gebeten, sich bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0 zu melden. Auch die Fahrerin des anderen Pkw, die nach dem Jungen geschaut hatte, wird aufgefordert, Kontakt mit der Polizei aufzunehmen. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell