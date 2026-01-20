Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Fahrschulwagen bei Einbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Unbekannte hatten es am vergangenen Wochenende auf eine Fahrschule in Refrath abgesehen. Dabei stahlen sie mehrere Kfz-Zulassungsbescheinigungen, diverse Kfz-Schlüssel und einen Fahrschulwagen.

Der Besitzer der Fahrschule in der Straße Vürfelser Kaule hatte diese am Freitag (16.01.) gegen 17:00 verschlossen. Als er gestern Morgen (19.01.) gegen 7:00 Uhr dorthin zurückkehrte, stellte er den Einbruch fest. Diverse Schränke und eine Geldkassette waren aufgebrochen worden. Die unbekannten Täter hatten verschiedene Kfz-Zulassungsbescheinigungen, sieben Kfz-Schlüssel und einen Fahrschulwagen gestohlen. Dabei handelt es sich um einen grauen Seat Leon.

Die Polizei hat den Pkw und die Zulassungsbescheinigungen zur Fahndung ausgeschrieben und eine Strafanzeige aufgenommen. Zudem wurde eine Spurensicherung veranlasst.

Zeugen, die rund um die Fahrschule verdächtige Beobachtungen im Tatzeitraum gemacht haben, melden sich bitte beim zuständigen Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

