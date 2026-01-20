Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Öffentlichkeitsfahndung erledigt - Aufenthalt des seit Juli 2025 vermissten Jugendlichen ist geklärt

Bergisch Gladbach (ots)

Die öffentliche Suche nach einem Jugendlichen aus Bergisch Gladbach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6087005), veröffentlicht im Juli 2025, ist beendet.

Das zuständige Jugendamt teilte mit, dass der Aufenthalt des Jugendlichen kürzlich bekannt geworden ist. Die Vermisstensuche kann somit eingestellt werden.

Wir bitten Medienvertreter, die ein Foto des Jugendlichen veröffentlicht haben, um Löschung des Bildes. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell