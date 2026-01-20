PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Öffentlichkeitsfahndung erledigt - Aufenthalt des seit Juli 2025 vermissten Jugendlichen ist geklärt

Bergisch Gladbach (ots)

Die öffentliche Suche nach einem Jugendlichen aus Bergisch Gladbach (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/62459/6087005), veröffentlicht im Juli 2025, ist beendet.

Das zuständige Jugendamt teilte mit, dass der Aufenthalt des Jugendlichen kürzlich bekannt geworden ist. Die Vermisstensuche kann somit eingestellt werden.

Wir bitten Medienvertreter, die ein Foto des Jugendlichen veröffentlicht haben, um Löschung des Bildes. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren