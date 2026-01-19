PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Aufmerksamer Zeuge informiert Polizei - Einbrecher vorläufig festgenommen

Rösrath (ots)

Die Polizei hat am Samstagabend (17.01.) in Rösrath zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zuvor einen Einbruch in ein Haus in der Straße Auf dem Rosenberg begangen zu haben. Die beiden Männer sitzen seit gestern (18.01.) in Untersuchungshaft.

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, rief ein Mann die Polizei. Ihm waren zuvor zwei verdächtige Männer im Rothenbacher Weg aufgefallen. Zudem konnte der Mann den Pkw und dessen Kennzeichen beschreiben, in welchen die beiden Männer eingestiegen waren.

Als die Polizei eintraf, konnte sie die beiden Männer und den Pkw nicht mehr antreffen. Dafür konnten die Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Haus in der Straße Auf dem Rosenberg feststellen. Im Schlafzimmer des Hauses waren mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Zudem fehlte eine Geldbörse. Eine am Haus angebrachte Videokamera hatte zwei Männer aufzeichnen können.

Etwa eine halbe Stunde später konnte eine Streifenwagenbesatzung den gesuchten Pkw an einer Tankstelle an der Hauptstraße in Rösrath auffinden. In dem Pkw befanden sich zwei Männer. Ihr Erscheinungsbild und ihre Kleidung stimmten mit den Bildern aus der Überwachungskamera überein.

Bei den Männern (30 und 43 Jahre alt) konnte Einbruchswerkzeug und die entwendete Geldbörse gefunden werden. Die beiden Männer sind bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. Sie wurden vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach genommen. Gestern wurden sie nach richterlicher Anordnung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und sitzen dort in Untersuchungshaft. (bw)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle, RBr Wirtz
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 19.01.2026 – 09:15

    POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handtaschen bei Einbruch entwendet

    Bergisch Gladbach (ots) - Am vergangenen Samstagabend (17.01.), zwischen 19:00 Uhr und Mitternacht, ist es in der Straße Pannenberg im Stadtteil Paffrath zu einem Einbruch gekommen. In Abwesenheit der Hausbesitzer sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem sie die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen haben. Es wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere hochwertige Handtaschen entwendet. Noch in ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 10:21

    POL-RBK: Odenthal - Falsche Polizeibeamte entwenden Silberbesteck

    Odenthal (ots) - Gestern Abend (15.01.) wurde eine Seniorin aus Odenthal gegen 21:00 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab. Der Anrufer erklärte ihr, dass sich aktuell eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft der Seniorin herumtreiben würde. Es sei nicht auszuschließen, dass die Täter auch bei der Odenthalerin einbrechen würden. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 09:28

    POL-RBK: Wermelskirchen - Aufmerksamer Zeuge deckt Trunkenheitsfahrt auf

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Abend (15.01.), gegen 18:00 Uhr, hat ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei kontaktiert, da ihm die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugs aufgefallen war. Mehrfach soll der beobachtete Pkw der Marke Nissan im Bereich der Berliner Straße und im Verlauf der B 51 mit den Reifen in den Grünstreifen geraten sein, so dass er beinahe ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren