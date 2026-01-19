Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Aufmerksamer Zeuge informiert Polizei - Einbrecher vorläufig festgenommen

Rösrath (ots)

Die Polizei hat am Samstagabend (17.01.) in Rösrath zwei Männer vorläufig festgenommen. Sie stehen im Verdacht, zuvor einen Einbruch in ein Haus in der Straße Auf dem Rosenberg begangen zu haben. Die beiden Männer sitzen seit gestern (18.01.) in Untersuchungshaft.

Am Samstag, gegen 19:00 Uhr, rief ein Mann die Polizei. Ihm waren zuvor zwei verdächtige Männer im Rothenbacher Weg aufgefallen. Zudem konnte der Mann den Pkw und dessen Kennzeichen beschreiben, in welchen die beiden Männer eingestiegen waren.

Als die Polizei eintraf, konnte sie die beiden Männer und den Pkw nicht mehr antreffen. Dafür konnten die Beamten eine eingeschlagene Fensterscheibe an einem Haus in der Straße Auf dem Rosenberg feststellen. Im Schlafzimmer des Hauses waren mehrere Schränke und Schubladen durchwühlt worden. Zudem fehlte eine Geldbörse. Eine am Haus angebrachte Videokamera hatte zwei Männer aufzeichnen können.

Etwa eine halbe Stunde später konnte eine Streifenwagenbesatzung den gesuchten Pkw an einer Tankstelle an der Hauptstraße in Rösrath auffinden. In dem Pkw befanden sich zwei Männer. Ihr Erscheinungsbild und ihre Kleidung stimmten mit den Bildern aus der Überwachungskamera überein.

Bei den Männern (30 und 43 Jahre alt) konnte Einbruchswerkzeug und die entwendete Geldbörse gefunden werden. Die beiden Männer sind bereits wegen ähnlicher Delikte polizeibekannt. Sie wurden vorläufig festgenommen und mit zur Polizeiwache Bergisch Gladbach genommen. Gestern wurden sie nach richterlicher Anordnung in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und sitzen dort in Untersuchungshaft. (bw)

