POL-RBK: Overath - Porsche Carrera Coupe aus Garage entwendet

Am Freitag (16.01.) wurde die Polizei zu einem KfZ-Diebstahl in die Lindlarer Straße in Immekeppel gerufen.

Bei dem entwendeten Fahrzeug handelt es sich um einen 50Jahre alten dunkelgrünen Porsche Carrera Coupe mit dem amtlichen Kennzeichen GL-PH94H und einem geschätzten Gesamtwert im unteren sechsstelligen Bereich. Das Fahrzeug wurde aufwändig restauriert und befand sich in einer Garage, welche man über eine Zufahrt an der Lindlarer Straße erreichen kann.

Vor der betroffenen Garage befand sich ein älteres Fahrzeug der Marke Daimlerchrysler, welches durch die Täter aufgebrochen und leicht verschoben wurde. Im Anschluss brachen sie das Garagentor gewaltsam auf und entwendeten den Sportwagen.

Nach ersten Ermittlungen und verschiedenen Zeugenaussagen ist davon auszugehen, dass der Porsche am Mittwoch (14.01.) gegen 21:30 Uhr entwendet wurde. Möglicherweise wurden nach dem Diebstahl andere Kennzeichen an das Fahrzeug montiert.

Die Polizei stellte beide Fahrzeugschlüssel sicher, nahm eine Strafanzeige auf und leitete eine Fahndung nach dem entwendeten Porsche ein. Sollten Sie weitere Hinweise zu dieser Tat oder dem Verbleib des Fahrzeuges geben können, wenden Sie sich bitte unter der Rufnummer 02202 205-0 an das zuständige Kriminalkommissariat 3 in Overath. (ch)

