PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handtaschen bei Einbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Samstagabend (17.01.), zwischen 19:00 Uhr und Mitternacht, ist es in der Straße Pannenberg im Stadtteil Paffrath zu einem Einbruch gekommen.

In Abwesenheit der Hausbesitzer sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem sie die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen haben. Es wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere hochwertige Handtaschen entwendet.

Noch in der gleichen Nacht haben Beamte der hinzugezogenen Kriminalwache eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter Tel. 02202 205-0, wenn Sie verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben. (ct)

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Rheinisch-Bergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02202 205 120
E-Mail: pressestelle.rheinisch-bergischer-kreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Weitere Meldungen: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 16.01.2026 – 10:21

    POL-RBK: Odenthal - Falsche Polizeibeamte entwenden Silberbesteck

    Odenthal (ots) - Gestern Abend (15.01.) wurde eine Seniorin aus Odenthal gegen 21:00 Uhr von einem unbekannten Mann angerufen, der sich als Polizist ausgab. Der Anrufer erklärte ihr, dass sich aktuell eine Einbrecherbande in der Nachbarschaft der Seniorin herumtreiben würde. Es sei nicht auszuschließen, dass die Täter auch bei der Odenthalerin einbrechen würden. ...

    mehr
  • 16.01.2026 – 09:28

    POL-RBK: Wermelskirchen - Aufmerksamer Zeuge deckt Trunkenheitsfahrt auf

    Wermelskirchen (ots) - Gestern Abend (15.01.), gegen 18:00 Uhr, hat ein aufmerksamer Zeuge über Notruf die Polizei kontaktiert, da ihm die unsichere Fahrweise eines Fahrzeugs aufgefallen war. Mehrfach soll der beobachtete Pkw der Marke Nissan im Bereich der Berliner Straße und im Verlauf der B 51 mit den Reifen in den Grünstreifen geraten sein, so dass er beinahe ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 09:03

    POL-RBK: Wermelskirchen - Zwei Pedelecs aus Mehrfamilienhaus entwendet - Täter gefasst

    Wermelskirchen (ots) - Zwei Männer entwendeten am gestrigen Mittwoch (14.01.) zwei Pedelecs aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses in der Thomas-Mann-Straße. Polizisten konnten die zwei Diebe jedoch wenig später im Rahmen der Fahndung antreffen. Beide Täter standen vermutlich unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Gegen 21:15 Uhr nahm eine Zeugin ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren