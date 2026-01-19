Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Handtaschen bei Einbruch entwendet

Bergisch Gladbach (ots)

Am vergangenen Samstagabend (17.01.), zwischen 19:00 Uhr und Mitternacht, ist es in der Straße Pannenberg im Stadtteil Paffrath zu einem Einbruch gekommen.

In Abwesenheit der Hausbesitzer sind bislang Unbekannte in ein Einfamilienhaus eingebrochen, indem sie die Scheibe einer Terrassentür eingeschlagen haben. Es wurden nach ersten Erkenntnissen mehrere hochwertige Handtaschen entwendet.

Noch in der gleichen Nacht haben Beamte der hinzugezogenen Kriminalwache eine Spurensicherung am Tatort durchgeführt.

Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Kriminalkommissariat 2 unter Tel. 02202 205-0, wenn Sie verdächtige Beobachtungen in Tatortnähe gemacht haben. (ct)

