Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Pedelec-Fahrerin prallt gegen Autotür und erleidet schwere Verletzungen

Bild-Infos

Download

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (20.01.) befuhr eine 74-jährige Bergisch Gladbacherin gemeinsam mit ihrer Enkelin auf einem Pedelec gegen 17:50 Uhr den Radweg der Reuterstraße in Fahrtrichtung Alte-Wipperfürther Straße. Zu diesem Zeitpunkt befand sich ein Pkw der Marke Tesla ordnungswidrig auf dem Gehweg.

Als die 74-Jährige an dem Fahrzeug linksseitig vorbeifahren wollte, öffnete sich plötzlich die Fahrertür des Pkw. Die Pedelec-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, fuhr gegen die geöffnete Fahrertür und stürzte mit ihrer Enkelin zu Boden.

Die Bergisch Gladbacherin verletzte sich durch den Zusammenstoß schwer und musste nach einer Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Das Kind blieb glücklicherweise unverletzt und wurde in die Obhut der Eltern übergeben. Die Fahrerin des Tesla, eine ebenfalls 74-jährige Bergisch Gladbacherin, gab gegenüber den Polizisten an, kurzzeitig auf dem Gehweg gehalten zu haben, um auf eine weitere Person zu warten. Bei Erblicken der Person habe sie die Fahrertür geöffnet und es kam zum Zusammenstoß.

Es wird nun wegen fahrlässiger Körperverletzung bei einem Verkehrsunfall ermittelt. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell