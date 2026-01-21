Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Einbrecher hebeln Terrassentür auf

Bergisch Gladbach (ots)

Am gestrigen Dienstag (20.01.), zwischen 07:50 Uhr und 19:55 Uhr, ist es in der Hessestraße im Stadtteil Herkenrath zu einem Einbruch in ein Haus gekommen.

Bislang unbekannte Täter haben im genannten Zeitraum eine rückwärtig gelegene Terrassentür aufgebrochen und gelangten so in das Einfamilienhaus. Nach ersten Erkenntnissen haben die Einbrecher zwei Mobiltelefone, diverse Schmuckstücke sowie eine Armbanduhr gestohlen. Der Gesamtschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Die eingesetzten Beamten haben eine Strafanzeige aufgenommen und der Erkennungsdienst wurde in Kenntnis gesetzt, um eine Spurensicherung durchzuführen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dieser Tat geben kann, informiert bitte das zuständige Kriminalkommissariat 2 der Polizei Rhein-Berg unter Tel. 02202 205-0. (ct)

