Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Kind läuft über Straße und wird von Pkw erfasst

Bergisch Gladbach (ots)

Gestern (21.01.) wurde in Bärbroich ein Kind von einem Pkw angefahren. Der sechsjährige Junge wurde dabei schwer verletzt.

Ein 29-jähriger Lindlarer war gegen 12:50 Uhr in seinem Pkw auf der Straße Bärbroich in Fahrtrichtung Oberkühlheim unterwegs. Auf Höhe einer Bushaltestelle stand ein kleiner Schulbus. An diesem fuhr er nach eigenen Angaben mit geringer Geschwindigkeit vorbei.

Ein sechsjähriger Junge aus Bergisch Gladbach rannte nach bisherigen Erkenntnissen hinter dem Schulbus auf die Straße. Als der Lindlarer das Kind sah, leitete er eine Vollbremsung ein und versuchte auszuweichen. Trotzdem erfasste er mit seinem Pkw, einem weißen Volvo, den Jungen frontal, sodass dieser auf die Fahrbahn fiel. Der Junge gab später an, den Pkw beim Versuch die Straße zu überqueren, übersehen zu haben.

Der Junge wurde dabei schwer, jedoch nicht lebensgefährlich verletzt. Er kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat hat die weiteren Ermittlungen zu diesem Unfall aufgenommen. (bw)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell