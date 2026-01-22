Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Rösrath - Kupferkabel von Ladesäulen an Baumarkt entwendet

Rösrath (ots)

Unbekannte hatten es am Mittwoch (21.01.) auf dem Parkplatz eines Baumarktes auf vier Ladesäulen abgesehen. Sie durchtrennten die Kupferkabel der Ladesäulen und nahmen sie mit.

Gestern Morgen, gegen 08:45 Uhr, rief ein Mitarbeiter des Baumarktes an der Hanns-Martin-Schleyer-Straße die Polizei. An vier Ladesäulen für Elektroautos waren die Kupferkabel durchtrennt und entwendet worden.

Eine Videokamera hatte die Tat aufgezeichnet. Auf den Aufnahmen ist zu sehen, wie zwei Männer gegen 03:10 Uhr auf Fahrrädern den Parkplatz erreichen. Sie halten sich dort einige Zeit auf, bevor sie auf die Ladesäulen zugehen und die Kupferkabel abtrennen.

Einer der Männer war mit einer Camouflage-Jogginghose und einer Weste bekleidet. Der andere trug eine Winterjacke.

Es wurde eine Strafanzeige wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls aufgenommen.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei Rhein-Berg unter der Telefonnummer 02202 205-0. (bw)

