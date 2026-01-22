Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - E-Scooter wird von Pkw touchiert - Unfallverursacher flüchtig

Bergisch Gladbach (ots)

Am Mittwochabend (21.01.) ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Kürtener Straße im Stadtteil Sand, bei dem ein 29-jähriger Bergisch Gladbacher leicht verletzt wurde. Da sich der bislang unbekannte Unfallverursacher vom Unfallort entfernte, sucht die Polizei nun nach Zeugenhinweisen.

Der Bergisch Gladbacher befuhr seinen Angaben nach gegen 18:45 Uhr mit seinem E-Scooter den Gehweg der Kürtener Straße. Hinter dem dortigen Kreisverkehr beabsichtigte er, die Fahrbahn am Fußgängerüberweg in Fahrtrichtung Kürten zu überqueren. Hierbei wurde er von einem aus dem Kreisverkehr kommenden Pkw am hinteren Teil des E-Scooters touchiert und dadurch zu Fall gebracht. Als der 29-Jährige wieder auf die Beine kam, war der Pkw bereits verschwunden.

Der E-Scooter-Fahrer wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und begab sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Laut seinen Angaben könnte es sich bei dem Pkw um einen weißen SUV gehandelt haben. An seinem E-Scooter entstand ein geschätzter Sachschaden im oberen zweistelligen Bereich.

Die Polizei nahm den Verkehrsunfall auf und sucht nun nach Zeugen, die nähere Informationen zu diesem Vorfall oder dem flüchtigen Unfallverursacher geben können. Hinweise hierzu nimmt das zuständige Verkehrskommissariat in Bergisch Gladbach unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen. (ch)

Original-Content von: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell