Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Mehrere Unfälle nach Schneeglätte

Weimar (ots)

Im Bereich Weimar kam es am Sontag zu mehreren Unfällen in Verbindung mit Glätte. Beispielsweise stürzte eine 42-Jährige Radfahrerin und verletzte sich am Bein. Dazu kam ein 21-Jähriger mit seinem Fahrzeug von der Straße ab und touchierte einen Bordstein. Er verlor dadurch einen Reifen und musste abgeschleppt werden. Fahren sie deswegen bei den winterlichen Verhältnissen besonders vorsichtig. Planen sie mehr Zeit ein, um sicher anzukommmen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

