Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Verkehrsunfall mit Verletzten

Apolda (ots)

Gestern Abend kam es auf der B87 zu einem Verkehrsunfall mit drei Verletzten. An der Kreuzung zur Buttstädter Straße übersah ein 20-jährger PKW-Fahrer beim Abbiegen nach links einen entgegenkommenden, vorfahrtberechtigten PKW. Es kam zur Frontalkollision beider Fahrzeuge. Sowohl der Unfallverursacher und dessen Mitfahrer, als auch die Fahrerin aus dem Gegenverkehr wurden verletzt und mussten zur weiteren medizinischen Behandlung ins RKK Apolda gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf mindesten 30.000 Euro.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell