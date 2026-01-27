LPI-J: Zwei Einbrüche in kürzester Zeit
Jena (ots)
Montagmorgen meldete der stellvertretende Schulleiter eines Gymnasiums in Wenigenjena erneut einen Einbruch in die Räumlichkeiten der Schule. Erst in der vergangenen Woche brachen unbekannte Täter mehrere Schränke auf, konnten jedoch kein Beutegut erlangen. Auch am Montag wurde durch unbekannte Täter ein Schrank aufgebrochen. Eine geringe Menge Bargeld wurde erbeutet. Es entstand ein Sachschaden von über 100 Euro. Ein Ermittlungsverfahren zur Aufklärung der genauen Tatumstände wurde eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell