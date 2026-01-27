LPI-J: Herzhafter Diebstahl
Jena (ots)
Am Montagabend meldete ein Mitarbeiter eines Supermarktes im Zentrum von Jena einen Ladendieb. Der 26-Jährige Täter füllte seine Tasche unteranderem mit Käse, Hackepeter und Bier und durchquerte dann die Kassenzone ohne zu bezahlen. Die hinzugerufene Polizei stellte sodann die Personalien des Täters fest und leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahl ein.
