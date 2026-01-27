Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Schneeschippen führt zu Streit

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Stadtroda: Zwischen einer 50-Jährigen und einem 49-Jährigen entwickelte sich am Montagabend in Stadtroda ein Streit. Nachdem es den gesamten Montag geschneit hatte, räumten die Personen den Schnee von den Gehwegen vor ihren Grundstücken. Dabei warf eine der beiden Personen auch Schnee auf das Grundstück des anderen umso den Gehweg Freiräumen zu können. Da keine Einigung erzielt werden konnte, wurde die Polizei informiert. Diese stellte fest, dass zwar Schnee auf ein fremdes Grundstück geworfen wurde, eine Behinderung oder eine Einschränkung des jeweils anderen nicht entstand. Die Beamten vermittelten zwischen den Streitparteien und beendeten den Einsatz.

