Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Glätte führt zur Kollision

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Ein 19-Jähriger fuhr am Montagmorgen mit seinem VW von Kleineutersdorf kommend in Richtung Bundesstraße 88 und wollte in Großeutersdorf in die Straße einbiegen. Dazu musste er die Vorfahrt eines 81-Jährigen Mercedesfahrers beachten. Bedingt durch die Winterglätte, kam das Fahrzeug nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und der junge Mann kollidierte mit dem anderen Fahrzeug. Durch den Unfall war das Fahrzeug des 19-Jährigen in der Art beschädigt, dass es abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde niemand. Der Verkehr wurde nur geringfügig beeinträchtigt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

