Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Einbrecher überführt

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Bereits am Sonntagabend meldete ein 66-Jähriger den Einbruch in eine Gartenhütte in der Weimarer Innenstadt. Eine unbekannte Person hatte die Hütte aufgebrochen und darin genächtigt, dazu stahl sie diverse Lebensmittel aus einer Kühltruhe. Die Aufmerksamen Beamten konnten nun die Verbindung zu einem gefundenen Fahrradanhänger in der Weimarer Innenstadt feststellen. In dem Fahrradanhänger wurden Gegenstände gefunden die in Verbindung mit dem Einbruch standen. Außerdem waren Dokumente zu finden, die die Spur auf den möglichen Täter lenkte. Der Besitzer des Fahrradanhängers kehrte dann zu diesem zurück und wurde durch die Beamten angetroffen. Der Tatverdacht konnte erhärtet werden. Dazu konnte bei einer Durchsuchung des 43-Jährigen Drogen sowie weiteres mögliches Diebesgut aufgefunden werden. Der Mann wurde vorläufig festgenommen. In einer ersten Auswertung konnten mehrere Einbrüche und andere Straftaten dem Mann zugeordnet werden. Er wurde dann am Montag einem Richter vorgeführt. Eine Untersuchungshaft wurde angeordnet.

