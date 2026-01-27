PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-J: Bushaltestelle stoppt rutschenden Transporter

Weimar/ Weimarer Land (ots)

Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Transporter am Montagvormittag von einem Wohngebiet in Richtung der Taubacher Straße. Die Straße war an der Stelle leicht abschüssig und das Fahrzeug geriet ins Rutschen, der Transporter drohte umzukippen. Der Wagen kollidierte dann mit einer Bushaltestelle an der Straße und kam zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ein Abschleppunternehmen konnte das Fahrzeug bergen. Die Taubacher Straße musste für ca. drei Stunden voll gesperrt werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

