PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Betrugsversuch mittels KI

Jena (ots)

Künstliche Intelligenz ist weiter auf den Vormarsch, nun nutzen auch Betrüger vermehrt die neue Technik und versuchen so Geld von ihren Opfern zu erlangen. Eine 86-Jährige erhielt am Dienstagvormittag in Jena-Winzerla einen Anruf von einer Computergenerieten Stimme. Diese forderte von ihr einen Geldbetrag von ca. 500 Euro. Die Stimme forderte weiter, dass die Dame die "eins" auf ihrem Telefon drücken sollte. Doch die Frau erkannte den betrügerischen Versuch und legte auf. Ein finanzieller Schaden entstand nicht. Die 86-Jährige hatte genau richtig reagiert und ist auf keinerlei Forderungen eingegangen. Die Polizei nahm eine Anzeige gegen Unbekannt auf.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1504
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Jena mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Jena
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 13:21

    LPI-J: Auffahrunfall

    Apolda (ots) - Gestern früh kam es am Heidenberg in Apolda zu einem Auffahrunfall. Ein 38-jähriger PKW-Fahrer musste hier verkehrsbedingt bremsen. Der hinter ihm fahrende PKW-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Beide Fahrzeuge waren im Anschluss noch fahrbereit. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Apolda Telefon: 03644 541225 E-Mail: dgl.pi.apolda@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:40

    LPI-J: Bushaltestelle stoppt rutschenden Transporter

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Ein 30-Jähriger fuhr mit seinem Transporter am Montagvormittag von einem Wohngebiet in Richtung der Taubacher Straße. Die Straße war an der Stelle leicht abschüssig und das Fahrzeug geriet ins Rutschen, der Transporter drohte umzukippen. Der Wagen kollidierte dann mit einer Bushaltestelle an der Straße und kam zum Stehen. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt. Ein Abschleppunternehmen ...

    mehr
  • 27.01.2026 – 08:40

    LPI-J: Einbrecher überführt

    Weimar/ Weimarer Land (ots) - Bereits am Sonntagabend meldete ein 66-Jähriger den Einbruch in eine Gartenhütte in der Weimarer Innenstadt. Eine unbekannte Person hatte die Hütte aufgebrochen und darin genächtigt, dazu stahl sie diverse Lebensmittel aus einer Kühltruhe. Die Aufmerksamen Beamten konnten nun die Verbindung zu einem gefundenen Fahrradanhänger in der Weimarer Innenstadt feststellen. In dem Fahrradanhänger wurden Gegenstände gefunden die in Verbindung mit ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren