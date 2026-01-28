LPI-J: Legaler Konsum führt zu Fahrverbot
Saale-Holzland-Kreis (ots)
Dienstagmorgen führten die Beamten der PI Saale-Holzland im Bereich Waltersdorf Verkehrskontrollen durch. Dabei hielten sie einen 42-Jährigen Fahrzeugführer an. Bereits im Gespräch stellten die Beamten deutliche Hinweise auf den Konsum von Cannabis fest. Ein freiwillig durchgeführter Drogenvortest bestätigte den Verdacht und schlug positiv auf Cannabis an. Der 42-Jährige wurde für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus verbracht. Dem Fahrzeugführer drohen nun ein Fahrverbot sowie ein Bußgeld.
