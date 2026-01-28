LPI-J: Legaler Konsum führt zu Fahrverbot

Jena (ots) - Künstliche Intelligenz ist weiter auf den Vormarsch, nun nutzen auch Betrüger vermehrt die neue Technik und versuchen so Geld von ihren Opfern zu erlangen. Eine 86-Jährige erhielt am Dienstagvormittag in Jena-Winzerla einen Anruf von einer Computergenerieten Stimme. Diese forderte von ihr einen Geldbetrag von ca. 500 Euro. Die Stimme forderte weiter, dass die Dame die "eins" auf ihrem Telefon drücken sollte. Doch die Frau erkannte den betrügerischen Versuch ...

