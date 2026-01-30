POL-HS: Pkw gestohlen

Gangelt (ots) - Am frühen Freitagmorgen (30. Januar) verschafften sich unbekannte Personen gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt in einen an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenen Discount-Markt. Dort nahmen sie ersten Ermittlungen zufolge im Kassenbereich eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren an sich und flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

