POL-HS: Pkw gestohlen
Geilenkirchen-Bauchem (ots)
Unbekannte Täter stahlen auf der Sittarder Straße einen weißen Pkw der Marke KIA, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29. Januar (Donnerstag), 20 Uhr und dem 30. Januar (Freitag), 3 Uhr.
