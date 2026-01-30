PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Pkw gestohlen

Geilenkirchen-Bauchem (ots)

Unbekannte Täter stahlen auf der Sittarder Straße einen weißen Pkw der Marke KIA, an dem Geilenkirchener Kennzeichen (GK-) angebracht waren. Die Tat ereignete sich zwischen dem 29. Januar (Donnerstag), 20 Uhr und dem 30. Januar (Freitag), 3 Uhr.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Heinsberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Heinsberg
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Einbruch in Discount-Markt

    Gangelt (ots) - Am frühen Freitagmorgen (30. Januar) verschafften sich unbekannte Personen gegen 2 Uhr gewaltsam Zutritt in einen an der Heinrich-Josef-Otten-Straße gelegenen Discount-Markt. Dort nahmen sie ersten Ermittlungen zufolge im Kassenbereich eine bislang unbekannte Menge Tabakwaren an sich und flüchteten unerkannt. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Werkzeug aus Wohnhaus entwendet

    Wassenberg (ots) - Zwischen dem 6. Januar (Dienstag) und dem 28. Januar (Mittwoch) verschafften sich Unbekannte im Mispelweg Zugang zu einem im Umbau befindlichen Wohnhaus. Aus diesem entwendeten sie nach ersten Erkenntnissen Werkzeug. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
  • 29.01.2026 – 13:00

    POL-HS: Kupferregenfallrohre gestohlen

    Heinsberg/-Schafhausen (ots) - Vermutlich in der Nacht auf Mittwoch (28. Januar) stahlen unbekannte Täter von Hauswänden mehrerer Einfamilienhäuser Regelfallrohre aus Kupfer. Die Tatorte lagen in der Oppelner Straße sowie in der Straße Im Mühlenkamp. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren