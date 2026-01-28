PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Flüchtigen Ladendieb gestellt

Minden (ots)

(TB) Ein Ladendieb entwendete Montagmittag aus einem Drogeriemarkt in der Mindener Innenstadt mehrere kosmetische Erzeugnisse und flüchtete. Der Mann konnte im Rahmen der Fahndung ergriffen werden. Nun sitzt er in Untersuchungshaft.

Der Portaner suchte das Ladenlokal am Scharn gegen 12.00 Uhr auf und entnahm aus den Regalen mehrere Artikel. Beim Verlassen des Geschäfts schlug die Alarmanlage an. Ein Ladendetektiv versuchte noch den Mann aufzuhalten. Auf der fußläufigen Flucht verlor der Angestellte zwar kurzfristig den Sichtkontakt, konnte aber den alarmierten Einsatzkräften die grundsätzliche Laufrichtung des Diebes nennen. In der Folge konnte eine Streifenwagenbesatzung den 48-Jährigen auf dem Parkplatz Kanzlers Weide sichten und stellen. Der Beute im Wert von rund 800 Euro hatte er sich zwischenzeitlich entledigt. Diese konnte aber unter angrenzend abgestellten Autos aufgefunden werden. Der Portaner wurde festgenommen und der Mindener Wache zugeführt. Hier verbrachte er die Nacht im Polizeigewahrsam. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Bielefeld wurde für den einschlägig Polizeibekannten ein Haftbefehl beantragt. Dieser wurde am Dienstagnachmittag im Zuge einer Vorführung am Bielefelder Amtsgericht vollstreckt.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

