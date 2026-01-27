PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-MI: Aufmerksame Zeugin verfolgt Ladendieb

Minden (ots)

Nach einem Diebstahl in einem Schuhgeschäft am Mittwochnachmittag in Minden schaltete eine aufmerksame Zeugin blitzschnell und folgte einem vermeintlichen Ladendieb. Durch ihre zielführenden Hinweise konnte der mutmaßliche Täter von der Polizei identifiziert werden.

So kam es den Erkenntnissen zufolge gegen 15:10 Uhr in der Königstraße zu einem Ladendiebstahl. Beim Verlassen des Schuhgeschäftes löste die Diebstahlmeldeanlage bei einem Mann aus. Eine Mitarbeiterin des Ladens versuchte den vermeintlichen Dieb aufzuhalten, was ihr allerdings nicht gelang. Der Täter flüchtete zu Fuß über die Königstraße in Richtung Schenkendorfstraße.

Diese ungewöhnliche Situation bemerkte eine aufmerksame Autofahrerin (62) und nahm kurzerhand die Verfolgung auf. Die Frau entdeckte in der Folge den Tatverdächtigen in einer Seitenstraße und fertigte mehrere Lichtbilder mit ihrem Handy.

Zwar konnten die hinzugezogenen Beamten den Ladendieb bei der eingeleiteten Fahndung nicht mehr antreffen, allerdings erkannten sie den mutmaßlichen Schuhdieb dank der Aufnahmen der aufmerksamen Frau wieder. In diesem Zusammenhang fertigten die Beamten eine Diebstahlsanzeige gegen den polizeibekannten Mann, sodass der nun mit den entsprechenden Konsequenzen rechnen muss.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

