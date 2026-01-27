PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgänger angefahren, Autofahrer flüchtet

Minden (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Montagabend einen Fußgänger angefahren und sich anschließend entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte sich der 18-jährige Passant gegen 19.40 Uhr auf dem südlichen Fußweg entlang der "Dombrede" befunden, als sich von der Waterloostraße ein schwarzer Renault in Fahrtrichtung "Kleine Dombrede" näherte. Dabei verlor der Autofahrer aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle und schlitterte mit der Front in Richtung des Heranwachsenden. Es kam zum Kontakt, der 18-Jährige verletzte sich leicht. Dennoch setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Den Beamten gegenüber konnte der Geschädigte einschätzen, dass der unbekannte Autofahrer etwa 20 bis 22 Jahre alt sei, kurze gelockte braune Haare habe und eine dunkle Jacke getragen habe. Zudem könnte der Renault einen pinken Aufdruck am Heck gehabt haben.

Hinweise bitte an die Verkehrsermittler der Polizei in Minden unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

