Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Fußgänger angefahren, Autofahrer flüchtet

Minden (ots)

(SN) Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Montagabend einen Fußgänger angefahren und sich anschließend entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte sich der 18-jährige Passant gegen 19.40 Uhr auf dem südlichen Fußweg entlang der "Dombrede" befunden, als sich von der Waterloostraße ein schwarzer Renault in Fahrtrichtung "Kleine Dombrede" näherte. Dabei verlor der Autofahrer aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse die Kontrolle und schlitterte mit der Front in Richtung des Heranwachsenden. Es kam zum Kontakt, der 18-Jährige verletzte sich leicht. Dennoch setzte der Autofahrer seine Fahrt fort und entfernte sich von der Unfallstelle.

Den Beamten gegenüber konnte der Geschädigte einschätzen, dass der unbekannte Autofahrer etwa 20 bis 22 Jahre alt sei, kurze gelockte braune Haare habe und eine dunkle Jacke getragen habe. Zudem könnte der Renault einen pinken Aufdruck am Heck gehabt haben.

Hinweise bitte an die Verkehrsermittler der Polizei in Minden unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell