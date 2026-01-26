PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Autofahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

Petershagen (ots)

(SN) Bei einem Abbiegeunfall auf der B 61 in Ovenstädt ist am frühen Freitagabend eine Autofahrerin leicht verletzt worden.

Den Erkenntnissen nach hatte die 36-jährige Frau in einem Toyota gegen 17.30 Uhr die B 61 in Fahrtrichtung Minden befahren und beabsichtigt, in die Westenfelder Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiat-Kleintransporter eines Fahrers (34) aus Bremen. Die Autofahrerin aus Raddestorf erlitt leichte Verletzungen. Nach einer Erstversorgung wurde die Frau zur weiteren Behandlung ins Klinikum Minden gebracht. Der andere Autofahrer blieb unverletzt. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

