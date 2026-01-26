Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Einfamilienhaus

Hüllhorst (ots)

(TB) Bisher Unbekannte brachen am Wochenende in ein freistehendes Einfamilienhaus in Hüllhorst ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand machten sie wenig Beute.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge suchten die Einbrecher das Anwesen in der Straße "Zum Vorwerk" zwischen den Abendstunden des Freitags sowie Samstagmorgen auf. Sie verschafften sich über eine Kellertür gewaltsam Zugang in das Gebäude. Hier durchsuchten und verwüsteten sie mehrere Räume. Anschließend konnten sie unerkannt entkommen.

Wer in dem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer (0571) 8866-0 an die hiesigen Ermittler zu wenden.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell