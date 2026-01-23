Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen geht in Flammen auf

Espelkamp (ots)

(SN) Ein ehemaliges landwirtschaftliches Anwesen in der Tonnenheider Straße wurde am frühen Freitagmorgen gegen 6 Uhr ein Raub der Flammen. Menschen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Bereits auf der Anfahrt konnten die entsandten Beamten den Lichtschein und den aufsteigenden Rauch sichten. Zuvor hatten die Hausbewohner die Brandentstehung an einer landwirtschaftlichen Diele bemerkt und sich unverletzt aus dem angrenzenden Wohnhaus retten können. In der Folge bekämpften Einsatzkräfte der Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen die Flammen, konnten aber ein Niederbrennen der Diele und des Wohngebäudes trotz des mehrstündigen Einsatzes nicht verhindern. Zwei Pkw brannten ebenfalls vollständig aus. Weil es im Rahmen des Einsatzes zu starken Stromnetzschwankungen kam, informierte man den zuständigen Netzbetreiber.

Der Brandort wurde polizeilich beschlagnahmt. Die Spezialisten der Kriminalpolizei haben zur Entstehung des Feuers die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell