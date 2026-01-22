Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Versprühtes Pfefferspray löst Räumung in Supermarkt aus

Porta Westfalica (ots)

(FW) In Neesen kam es am frühen Mittwochabend zu einem Streit zwischen zwei Personen in einem Supermarkt an der Meißener Straße. Hierbei mündete das Gerangel in der Nutzung eines Pfefferspays, welches einer der Beteiligten (77) seinem Widersacher ins Gesicht sprühte. Mehrere Personen klagten später über Reizungen und mussten behandelt werden, das Geschäft musste geräumt werden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es gegen 16:00 Uhr im Eingangsbereich zu einem Streitgeschehen zwischen dem Portaner und einem bisher unbekannten Geschädigten. Mutmaßlich verwehrte der Unbekannte dem 77-Jährigen den Zutritt zum Markt, woraufhin dieser ihm dem den Inhalt der mitgeführten Pfefferspraydose in das Gesicht sprühte. Weil beide Beteiligten anschließend in den Supermarkt gingen, verteilte sich der Reizstoff im Marktinneren.

Hierbei verletzten sich acht im Markt befindliche Personen leicht, darunter sieben Mitarbeiter. Kräfte des Rettungsdienstes kümmerten sich vor Ort um die Geschädigten. Das Geschäft musste anschließend geräumt und durch die Feuerwehr gelüftet werden. Nach einer rund einstündigen Schließung konnte der Markt wieder geöffnet werden.

Die Polizei fertigte im Anschluss eine Strafanzeige wegen des Tatvorwurfs einer gefährlichen Körperverletzung.

Die Identitätsklärung des zweiten Beteiligten der Auseinandersetzung ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugenhinweise bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell