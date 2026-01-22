Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbrecher erbeuten Bargeld und Schmuck

Minden (ots)

(FW) Bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus am Mittwoch in Bärenkämpen erbeuteten bisher unbekannte Täter Bargeld und Schmuck.

So kam es den Ermittlungen zufolge im Zeitraum zwischen 08:00 und 15:00 Uhr zu dem Aufbruch einer Tür des Wohnkomplexes, durch welche es den Tätern möglich war in die betroffene Wohnung an der Stiftsallee zu gelangen. Hier durchwühlten sie mutmaßlich mehrere Räume und entwendeten wertvollen Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten die Kriminellen in unbekannte Richtung vom Tatort.

Wer Hinweise zu den Tätern oder zu Auffälligkeiten im genannten Tatzeitraum machen kann, der wird gebeten diese der Polizei unter der Telefonnummer: 0571 88660 mitzuteilen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell