Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Bei Polizeikontrolle: Betrunkener Fahrer verursacht Autounfall

Minden (ots)

(FW) Bei einer Polizeikontrolle verursachte ein offenbar alkoholisierter Petershäger am Dienstagnachmittag einen Unfall mit seinem Fahrzeug. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Demnach wurde die Polizei gegen 14:45 Uhr über einen auffällig fahrenden Toyota informiert, welcher auf der Marienstraße in Richtung Petershagen augenscheinlich in Schlangenlinien fuhr. Die Beamten stoppten den Fahrer auf Höhe des Nordfriedhofes und versuchten diesen zu kontrollieren. Hierbei fuhr der 58-Jährige mit dem Auto aus bisher unbekannten Gründen plötzlich nach vorne und beschädigte einen am Straßenrand geparkten Land Rover.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten eine erhebliche Alkoholisierung bei dem Mann fest. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht, woraufhin ihm eine Blutprobe in der Wache Minden entnommen wurden.

Die Ordnungshüter nahmen den Verkehrsunfall auf und stellten den Führerschein und Fahrzeugschlüssel des Petershäger sicher. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige zu.

