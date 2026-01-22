POL-MI: Einbruch in Friseurgeschäft gemeldet
Bad Oeynhausen (ots)
(SN) Wegen des Einbruchs in einen Friseursalon, wurden die Beamten am Mittwochmorgen in die Klosterstraße gerufen.
Den Erkenntnissen zufolge hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem zwischen der Portastraße und der Herforder Straße gelegenen Geschäft verschafft und die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Kriminellen schließlich vom Tatort. Als Tatzeitraum konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme Freitag, 17.30 Uhr bis Dienstag, 10.15 Uhr eingegrenzt werden.
Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.
