Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Einbruch in Friseurgeschäft gemeldet

Bad Oeynhausen (ots)

(SN) Wegen des Einbruchs in einen Friseursalon, wurden die Beamten am Mittwochmorgen in die Klosterstraße gerufen.

Den Erkenntnissen zufolge hatten sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu dem zwischen der Portastraße und der Herforder Straße gelegenen Geschäft verschafft und die Räumlichkeiten anschließend nach Wertgegenständen durchsucht. Mit erbeutetem Bargeld flüchteten die Kriminellen schließlich vom Tatort. Als Tatzeitraum konnte im Rahmen der Anzeigenaufnahme Freitag, 17.30 Uhr bis Dienstag, 10.15 Uhr eingegrenzt werden.

Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei unter Telefon (0571) 88660.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

