POL-MI: In Mehrfamilienhaus eingestiegen
Porta Westfalica (ots)
(SN) Eine Abwesenheit der Bewohner nutzten am Mittwochmittag drei bisher unbekannte Personen bei einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in der Straße "Am Fliegenbrink".
Dazu drangen die Täter zwischen 13.45 Uhr und 14.45 Uhr über ein Fenster in die sich im Erdgeschoss befindliche Wohnung des Hauses ein. Daraus entwendete man Schmuck in offenbar geringerem Wert. Als eine Zeugin im Garten des Hauses auf die dunkelgekleideten und etwa 175-180 cm großen Unbekannten aufmerksam wurde, flüchteten die mit einem dunklen Kombi.
Hinweise zu den Tätern oder dem genannten Pkw bitte unter Telefon (0571) 88660 an die Polizei Minden-Lübbecke.
