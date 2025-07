Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen.

Lippe (ots)

In der Hamelner Straße wurde am Mittwochvormittag (23.07.2025) gegen 11:30 Uhr ein 23-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt.

Der Mann fuhr nach bisherigen Erkenntnissen mit einem BMW in Fahrtrichtung Lemgo, als vor ihm ein 45-jähriger Autofahrer in seinem VW verkehrsbedingt anhalten musste. Vor ihm wollte eine 74-Jährige in ihrem Porsche auf die Einfahrt zum Erdbeerhäuschen abbiegen. Der 23-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen, fuhr dem VW auf und schob ihn auf den Porsche. Im Gegenverkehr wurde ein Sprinter mit einem 25-Jährigen am Steuer ebenfalls vom BMW touchiert, kam von der Fahrbahn ab und in den Straßengraben geschoben.

Alle Beteiligten außer dem 23-Jährigen blieben unverletzt, der BMW-Fahrer wurde vor Ort von einer Rettungswagenbesatzung behandelt. Alle vier Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden liegt bei geschätzt 34 000 Euro. Die Feuerwehr reinigte die Fahrbahn. Die Straße blieb für die Verkehrsunfallaufnahme und die weiteren Maßnahmen voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell