Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Heranwachsender ins Gewahrsam gebracht

Minden (ots)

(SN) Nach einer Raubstraftat an der Goethestraße ist am Donnerstagnachmittag ein 19-Jähriger aus Minden ins Visier der Polizei gerückt.

So hatte sich ein 18-Jähriger gemeinsam mit einem Freund gegen 13.45 Uhr im Goethepark befunden, als eine mehrköpfige Personengruppe an die Freunde herantrat. Dabei trat eine Person den Angaben zufolge aus der Gruppe heraus und forderte unter Anwendung körperlicher Gewalt die Aushändigung der Geldbörse des 18-Jährigen. Nach deren Aushändigung ließ der Angreifer von seinem Opfer ab, welches unverletzt blieb.

Im Rahmen der eingeleiteten Fahndung der Polizei konnte ein 19 Jahre alter Tatverdächtiger angetroffen und ins Polizeigewahrsam gebracht werden. Bei dessen Durchsuchung konnten die Beamten letztlich auch Inhalte der Geldbörse auffinden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mindener nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft mangels Haftgründen im Laufe der Nachtstunden wieder auf freien Fuß gesetzt. In diesem Kontext leiteten die Beamten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren gegen den 19-Jährigen ein.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

