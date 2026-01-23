PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Tempokontrollen in Minden und Petershagen

Minden, Petershagen (ots)

(SN) Am vergangenen Mittwoch wurden durch die Verkehrsexperten der hiesigen Polizei in Minden und Petershagen Geschwindigkeitsmessstellen betrieben. Hierbei stellten die Gesetzeshüter wieder einmal fest, dass zahlreiche Fahrzeugführer ihr Gaspedal zu weit nach unten gedrückt hatten. Als Gesamtbilanz verhängten die Beamten 151 Verwarnungsgelder und brachten 136 Ordnungswidrigkeitenanzeigen auf den Weg.

Auf der B 61 in Höhe Kutenhausen ergaben sich insgesamt 20 Geschwindigkeitsverstöße. Hier stoppten die Beamten auch einen Heranwachsenden (18) in einem VW. Hierbei ergaben sich Verdachtsmomente eines Betäubungsmittelkonsums, woraufhin dem Fahranfänger nach positivem Vortest eine Blutprobe entnommen wurde. Der Petershäger erhält eine Anzeige.

Ferner dokumentierten die Polizisten an der B65 in Minden im Bereich der Überführung Weseraue in Fahrtrichtung Porta Westfalica bei erlaubten 70 km/h insgesamt 70 Geschwindigkeitsverstöße, woraufhin 59 Fahrer mit einer Anzeige zu rechnen haben.

Besonders eilig hatte es hier offenbar ein VW-Fahrer, welcher mit aufsteigender Geschwindigkeit sowohl in der 70er, als auch in der darauffolgenden 50er Zone viel zu schnell war. So stellten die Beamten bei ihm die stattliche Geschwindigkeit von 135 Stundenkilometern fest. Der Mann muss sich nun auf ein Bußgeld von 700 Euro, zwei Punkte und ein dreimonatiges Fahrverbot einstellen.

Hinzu kamen auf der B482 im Bereich Petershagen bei 3.049 gemessenen Kraftfahrzeugen insgesamt 155 Fahrzeugführer, die zu schnell auf die eingerichtete Kontrollstelle zufuhren. Dies hat 41 Anzeigen und 114 Verwarnungsgelder zur Folge. 39 festgestellte Geschwindigkeitsüberschreitungen auf der der L770 im Bereich Ilserheide / Bierde komplettierten schließlich die Tagesbilanz.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

