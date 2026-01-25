POL-MI: Demonstration in der Mindener Innenstadt verläuft ohne Zwischenfälle
Minden (ots)
(TB) In der Spitze bis zu 450 Teilnehmer nahmen am Sonntag in der Mindener Innenstadt an einer Versammlung unter dem Motto "Freiheit für Rojava-Kurden, die zur Zeit unter Angriffen des syrischen Staates leiden" teil. Die Veranstaltung nahm einen störungsfreien Verlauf.
Nach einer Auftaktkundgebung auf dem "Kleiner Domhof" gingen die Demonstrationsteilnehmer zu Fuß in einem Aufzug durch die Mindener Innenstadt in Richtung Hahler Straße, wo eine Zwischenkundgebung stattfand. Anschließend führte sie der Weg zurück zum Ausgangsort. Hier beendete der Versammlungsleiter um 15:40 Uhr die Veranstaltung.
