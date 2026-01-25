PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Brand eines größeren Hallenkomplexes - Druckerei und Autowerkstatt werden Raub der Flammen

Minden (ots)

(TB) Der Vollbrand eines größeren Hallenkomplexes im Ortsteil Königstor löste in der Nacht zu Sonntag einen größeren Einsatz für die Polizei und die Feuerwehr aus. Eine Druckerei sowie eine Autowerkstatt wurden komplett zerstört. Die Löscharbeiten dauern an.

Nach bisherigen Erkenntnissen ging gegen 03:40 Uhr auf der Leitstelle der Polizei über den Notruf 110 ein Hinweis zum Brand in der Schumannstraße ein. Als kurze Zeit später die ersten Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, war bereits eine starke Rauchentwicklung festzustellen. Unmittelbar danach stand das Gebäude in Vollbrand. Für die Rettungsarbeiten wurde die Hahler Straße zwischen Bayernring und Wittelsbacher Allee komplett gesperrt. Die Bewohner eines Nachbargebäudes wurden für rund zweieinhalb Stunden vorsorglich evakuiert. Eine Einsatzkraft der Feuerwehr zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vor Ort ambulant behandelt.

Die Brandursache ist derzeit unklar und der Brandort beschlagnahmt. Die Höhe des Sachschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

