Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Mobiler Blitzer beschädigt

Minden (ots)

(SN) Bei einer Fahrt auf der Portastraße wurde eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag auf eine Sachbeschädigung an einem mobilen Blitzer aufmerksam.

Dabei stellten die Polizisten fest, dass Unbekannte den städtischen Blitzeranhänger rundum beschädigt hatten, als der sich auf Höhe der Kreisverwaltung neben der Portastraße in Fahrtrichtung Innenstadt befand. Die Tat dürfte sich den Erkenntnissen zufolge zwischen Samstag, 20 Uhr und Sonntag, 11.15 Uhr ereignet haben.

Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell