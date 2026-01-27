POL-MI: Auto kommt ins Rutschen und streift Fußgängerin
Hille (ots)
(TB) Leichtverletzt, aber ansonsten mit dem Schrecken davon kam am Montagvormittag eine Fußgängerin, als ein Autofahrer die Kontrolle über sein Gefährt verlor und mit der Frau kollidierte.
Demnach befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Ford gegen 11:30 Uhr die Minderheider Straße in Fahrtrichtung Hille. In einer leichten Linkskurve verlor der Mindener auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Fiesta und kam nach links von der Straße ab. Hier kollidierte er zunächst mit einer Grundstücksmauer. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen um die eigene Achse und stieß mit einer Fußgängerin zusammen, die an der dortigen Bushaltestelle wartete. In der Folge rutschte das Auto weiter und kam in einer Grundstückshecke zum Stehen. Die 53-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie wurde zwecks ambulanter Behandlung dem Klinikum Minden mittels Rettungswagen zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.
