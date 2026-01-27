PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Auto kommt ins Rutschen und streift Fußgängerin

POL-MI: Auto kommt ins Rutschen und streift Fußgängerin
  • Bild-Infos
  • Download

Hille (ots)

(TB) Leichtverletzt, aber ansonsten mit dem Schrecken davon kam am Montagvormittag eine Fußgängerin, als ein Autofahrer die Kontrolle über sein Gefährt verlor und mit der Frau kollidierte.

Demnach befuhr ein 44-Jähriger mit seinem Ford gegen 11:30 Uhr die Minderheider Straße in Fahrtrichtung Hille. In einer leichten Linkskurve verlor der Mindener auf der schneebedeckten Fahrbahn die Kontrolle über seinen Fiesta und kam nach links von der Straße ab. Hier kollidierte er zunächst mit einer Grundstücksmauer. Durch die Wucht des Aufpralls drehte sich der Wagen um die eigene Achse und stieß mit einer Fußgängerin zusammen, die an der dortigen Bushaltestelle wartete. In der Folge rutschte das Auto weiter und kam in einer Grundstückshecke zum Stehen. Die 53-Jährige zog sich durch den Zusammenstoß leichte Verletzungen zu. Sie wurde zwecks ambulanter Behandlung dem Klinikum Minden mittels Rettungswagen zugeführt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Minden-Lübbecke
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Thomas Bensch (TB), Tel. 0571/8866-1300
Felix Werner (FW), Tel. 0571/8866-1301
Nils Schröder (SN), Tel. 0571/8866-1302
Daniel Mendes (DM), Tel. 0571/8866-1300
Boris Tegtmeier (BT), Tel. 0571/8866-1300
E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de
http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de


Außerhalb der Bürozeit:

Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke

Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Minden-Lübbecke mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Weitere Meldungen: Polizei Minden-Lübbecke
Alle Meldungen Alle
  • 27.01.2026 – 09:21

    POL-MI: Fußgänger angefahren, Autofahrer flüchtet

    Minden (ots) - (SN) Ein bisher unbekannter Autofahrer hat am Montagabend einen Fußgänger angefahren und sich anschließend entfernt. Die Polizei bittet um Hinweise. Vorbehaltlich weiterer Erkenntnisse hatte sich der 18-jährige Passant gegen 19.40 Uhr auf dem südlichen Fußweg entlang der "Dombrede" befunden, als sich von der Waterloostraße ein schwarzer Renault in Fahrtrichtung "Kleine Dombrede" näherte. Dabei ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 15:35

    POL-MI: Mobiler Blitzer beschädigt

    Minden (ots) - (SN) Bei einer Fahrt auf der Portastraße wurde eine Streifenwagenbesatzung am Sonntag auf eine Sachbeschädigung an einem mobilen Blitzer aufmerksam. Dabei stellten die Polizisten fest, dass Unbekannte den städtischen Blitzeranhänger rundum beschädigt hatten, als der sich auf Höhe der Kreisverwaltung neben der Portastraße in Fahrtrichtung Innenstadt befand. Die Tat dürfte sich den Erkenntnissen ...

    mehr
  • 26.01.2026 – 13:15

    POL-MI: Autofahrerin bei Abbiegeunfall verletzt

    Petershagen (ots) - (SN) Bei einem Abbiegeunfall auf der B 61 in Ovenstädt ist am frühen Freitagabend eine Autofahrerin leicht verletzt worden. Den Erkenntnissen nach hatte die 36-jährige Frau in einem Toyota gegen 17.30 Uhr die B 61 in Fahrtrichtung Minden befahren und beabsichtigt, in die Westenfelder Straße abzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fiat-Kleintransporter eines Fahrers (34) ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren