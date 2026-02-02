POL-HS: Lkw-Diebstahl
Geilenkirchen-Beeck (ots)
Zwischen dem 31. Januar (Samstag), 21.30 Uhr, und dem 1. Februar (Sonntag), 8 Uhr, stahlen unbekannte Personen von einem Hof einen als Pferdetransporter genutzten Lkw Mercedes Actros mit Dürener Kennzeichen (DN-).
