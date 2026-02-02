POL-HS: Lkw-Diebstahl

KPB Heinsberg (ots) - Am 31.01.2026 (Samstag), gegen 13:45 Uhr, wurde der Polizei ein Zimmerbrand in der Ortslage Birgden gemeldet. In der Küche eines Einfamilienhauses kam es durch die Benutzung einer Fritteuse zu einem Schwelbrand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Die 82-jährige Bewohnerin des Hauses und ihr 11-jähriger Enkel wurden durch Rauchgase leicht verletzt und vorsorglich mit ...

