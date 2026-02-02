PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Lkw-Diebstahl

Geilenkirchen-Beeck (ots)

Zwischen dem 31. Januar (Samstag), 21.30 Uhr, und dem 1. Februar (Sonntag), 8 Uhr, stahlen unbekannte Personen von einem Hof einen als Pferdetransporter genutzten Lkw Mercedes Actros mit Dürener Kennzeichen (DN-).

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Heinsberg
Pressestelle
Telefon: 02452 / 920-0
E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de
http://www.polizei.nrw.de/heinsberg

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell

