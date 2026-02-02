Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Mehrere Regenfallrohre gestohlen

Heinsberg/-Grebben (ots)

Unbekannte Täter stahlen in der Hedwigstraße zwischen dem 29. Dezember (Montag) und dem 31. Januar (Samstag) ein an einer Hauswand befestigtes Regenfallrohr aus Kupfer. An der Danziger Straße schlugen drei bislang unbekannte dunkel gekleidete Männer mit osteuropäischem Dialekt in der Nacht auf Montag (2. Februar) gegen 3.25 Uhr an einem Mehrfamilienhaus zu. Sie wurden bei der Tat beobachtet und konnten flüchten. Auch in der Albert-Schweitzer-Straße in Grebben verschwand zwischen letzter Woche Donnerstag (29. Januar), 7.50 Uhr, und Freitag (30. Januar), 9.30 Uhr, an einem Haus ein Kupferregenfallrohr.

